Восьмидесятилетний старик с черным портмоне пропал без вести в Калининграде

Калининград, 25 августа. Восьмидесятилетний Виктор Шумаков пропал без вести, выйдя за порог собственного дома на улице Свердлова. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в Сети.

Он был одет в черную осеннюю кепку, черно-желтый шарф в клетку, осеннюю темную куртку и синие джинсы. В момент исчезновения носил черные ботинки.

«У него седые короткие волосы, голубые глаза, рост около 170 сантиметров. Телосложение среднее. Просим всех, кто что-либо знает о Викторе Шумакове, связаться с нашими сотрудниками по телефонам 8 (4012) 508–038, 8 (4012) 520–444 или передать информацию в полицию по номерам 02, 102, 112», — сообщила корреспонденту ФАН представитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова.

Калининградец исчез 16 августа. Он страдает потерей памяти, явно дезориентирован, нуждается в медицинской помощи.

Ранее ФАН сообщал, что четырнадцатилетний школьник вышел из дома и пропал без вести в Калининграде. Подросток уже уходил из дома.