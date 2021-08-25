Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 22:17
22:12
Происшествия
Заслуженный артист России Сорокин умер в 60 лет после продолжительной болезни
22:05
Общество
Регионы России самостоятельно примут решение о масочном режиме для учителей
22:05
Политика
«Талибан» намерен решить вопрос с Панджшером мирным путем
22:01
Общество
МВД РФ предлагает изменить правила проверки водителей на опьянение
21:57
Общество
Константин Осипов рассказал об основных проблемах отечественного футбола
21:55
Общество
Ученые создали новый препарат от ожирения, защищающий организм от диабета
21:51
Весь мир
Пользователи соцсетей раскритиковали миротворцев ООН за ложь об убийстве ребенка в ЦАР
21:45
Весь мир
ЦАР подпишет конвенцию о защите прав трудящихся
21:43
Происшествия
Предполагаемый убийца девочки из Тюмени мог служить в спецназе
21:42
Происшествия
Вознаграждение за помощь в розыске Мавриди увеличили до 1,5 млн рублей
Все новости

Восьмидесятилетний старик с черным портмоне пропал без вести в Калининграде
Происшествия
Восьмидесятилетний старик с черным портмоне пропал без вести в Калининграде
vk.com  /  Поисково-спасательный отряд "Запад"

Калининград, 25 августа. Восьмидесятилетний Виктор Шумаков пропал без вести, выйдя за порог собственного дома на улице Свердлова. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в Сети.

Он был одет в черную осеннюю кепку, черно-желтый шарф в клетку, осеннюю темную куртку и синие джинсы. В момент исчезновения носил черные ботинки. 

«У него седые короткие волосы, голубые глаза, рост около 170 сантиметров. Телосложение среднее. Просим всех, кто что-либо знает о Викторе Шумакове, связаться с нашими сотрудниками по телефонам 8 (4012) 508–038, 8 (4012) 520–444 или передать информацию в полицию по номерам 02, 102, 112», — сообщила корреспонденту ФАН представитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова. 

Калининградец исчез 16 августа. Он страдает потерей памяти, явно дезориентирован, нуждается в медицинской помощи. 

Ранее ФАН сообщал, что четырнадцатилетний школьник вышел из дома и пропал без вести в Калининграде. Подросток уже уходил из дома.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Восьмидесятилетний старик с черным портмоне пропал без вести в Калининграде
россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru