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Полиция нашла в гараже жителя Калининграда крупный арсенал оружия времен ВОВ

  /   Обновлено: 25 августа 2021 17:26
Происшествия
Полиция нашла в гараже жителя Калининграда крупный арсенал оружия времен ВОВ
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Калининград, 25 августа. Правоохранители изъяли из тайника винтовки, пистолеты и боеприпасы, которые могли быть использованы в период Великой Отечественной войны.

Гаражный бокс, где находился «клад», расположен во дворе дома на улице Суворова. Вход в потайное помещение был скрыт стеллажом с инструментами. В тайнике, кроме оружия, лежали боеприпасы к немецким противотанковым гранатометам, противопехотные мины, а также слесарные станки и металлоискатели.

Местные следователи возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Теперь полиция занимается поиском владельца строения.

Правоохранители Петербурга ранее нашли в квартире на Витебском проспекте тело пожилой женщины и рядом две гранаты времен ВОВ.

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