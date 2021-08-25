Мужчина избил сожительницу и 12-летнюю дочь на глазах у детей в Калининграде

Калининград, 25 августа. Имеющий судимость мужчина избивает свою гражданскую жену и их 12-летнюю дочь. Такое сообщение поступило в МО МВД России «Гвардейский». Сотрудники ведомства выяснили обстоятельства произошедшего, о чем рассказали ФАН.

«39-летний житель Гвардейского района душил свою жену и угрожал ей убийством, держа в руках нож. Агрессор также несколько раз толкнул дочь», — сообщили корреспонденту.

В этот момент квартире находилось еще двое несовершеннолетних детей. Они, как и девочка, для пары родные. Раньше в конфликты в семье уже происходили.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Лишение свободы сроком на два года — максимально возможное наказание по этой статье. На калининградца также составлен протокол о по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С обоими родителями проведена профилактическая беседа.

Ранее ФАН сообщал, что двенадцатилетней девочке раздавило руку прессом мусоровоза в Калининграде. Родители взяли ее с собой на работу в 5:00 утра.