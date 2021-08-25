«Танцующий лес» на Куршской косе под Калининградом будет закрыт для туристов с сентября

Калининград, 25 августа. Туристическая достопримечательность «Танцующий лес» на Куршской косе закроется для посещения с 6 сентября. Об этом сообщает пресс-секретарь Ольга Большакова.

«Планируется демонтировать деревянные настилы, создать инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на колясках и с колясками, оборудовать фотозоны, расширить трассу маршрута», — рассказали корреспонденту ФАН.

В прогулочной зоне протяженностью 1,2 километра уложат специальное инновационное покрытие. Это позволит максимально сохранить рельеф, а также создать удобную систему навигации.

Реконструкция осуществляется в рамках национального проекта «Экология». Укладка настила должна быть завершена к 1 декабря 2021 года.

«Танцующий лес откроется в обновленном виде к туристическому сезону 2022 года», — говорит пресс-секретарь национального парка «Куршская коса» Ольга Большакова.

Ранее ФАН сообщал, что летом «Танцующий лес» под Калининградом закроют на ремонт. Новый деревянный настил в парке должен будет прослужить не меньше 30 лет.