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Двенадцатилетней девочке раздавило руку прессом мусоровоза в Калининграде

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:32
Происшествия
Двенадцатилетней девочке раздавило руку прессом мусоровоза в Калининграде
Невские Новости  /  Антоний Киш

Калининград, 25 августа. Несовершеннолетняя девочка поступила в медицинское учреждение с травмой руки. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Калининградской области. 

«Ребенок находился вместе с родителями по месту их работы, в OOO «Блеск Профи». Они выполняли свои трудовые обязанности, загружали мусор в пресс автомобиля, и не заметили, что их несовершеннолетняя дочь засунула туда руку», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Девочке 2009 года рождения раздавило конечность. Все случилось около 5:00 утра 9 августа. Ребенка срочно доставили в ГБУЗ «Детская областная больница КО», сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура центрального района Калининграда организовала проверку по факту соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья. 23.08.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), об этом ходатайствовал прокурор. В ведомстве контролируют и ход проверки Следственного комитета по факту нарушения требований охраны труда.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратур займется происшествием с травмированием подростка на железной дороге в Калининграде. Выясняются обстоятельства дела.

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дети россия калининград происшествия калининградская область
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