Двенадцатилетней девочке раздавило руку прессом мусоровоза в Калининграде

Калининград, 25 августа. Несовершеннолетняя девочка поступила в медицинское учреждение с травмой руки. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

«Ребенок находился вместе с родителями по месту их работы, в OOO «Блеск Профи». Они выполняли свои трудовые обязанности, загружали мусор в пресс автомобиля, и не заметили, что их несовершеннолетняя дочь засунула туда руку», — рассказали корреспонденту ФАН.

Девочке 2009 года рождения раздавило конечность. Все случилось около 5:00 утра 9 августа. Ребенка срочно доставили в ГБУЗ «Детская областная больница КО», сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура центрального района Калининграда организовала проверку по факту соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья. 23.08.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), об этом ходатайствовал прокурор. В ведомстве контролируют и ход проверки Следственного комитета по факту нарушения требований охраны труда.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратур займется происшествием с травмированием подростка на железной дороге в Калининграде. Выясняются обстоятельства дела.