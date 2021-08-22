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Десятилетний житель Калининграда погасил часть ипотеки родителей с помощью продажи цыплят

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:33
Общество
Десятилетний житель Калининграда погасил часть ипотеки родителей с помощью продажи цыплят
pixabay.com  /  SanduStefan

Калининград, 22 августа. Часть ипотечного кредита за квартиру своим родителям помог погасить 10-летний ребенок. Маленький калининградец заработал деньги сам, с помощью продажи цыплят.

Алик Г. очень увлечен сельским хозяйством. Чтобы помочь своей многочисленной семье переехать в большую квартиру мальчик начал продавать цыплят. В итоге школьнику удалось собрать 50 тысяч рублей самостоятельно, а после помогли местные журналисты, и семья смогла заполучить заветную сумму 170 000 тысяч на первый взнос.

Так, семья стала обладателями трехкомнатной квартиры. После покупки жилье долгое время пустовало из-за ремонта. Однако Алик и здесь предложил родителям свою посильную помощь. Мальчик принялся отдирать обои и выносить строительный мусор.

Ранее стало известно, что систему поддержки семей с детьми могут расширить в России. Помощь будет оказываться до окончания обучения в школе.

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