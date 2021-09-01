«Мы выживаем»: калининградцы пожаловались на низкие зарплаты на фоне роста цен

Калининградская область стала антилидером по уровню зарплат в Северо-Западном округе. Такое мнение высказали специалисты рекрутингового сервиса HeadHunter. По их информации, средний житель Калининграда получает 41 тысячу рублей. Больше зарабатывают в Санкт-Петербурге, считают эксперты, в республике Коми и Ненецком автономном округе — 50 тысяч. ФАН решил узнать, сколько калининградцы получают на самом деле и как отнеслись бы к ежемесячному денежному «вознаграждению» в 41 тысячу.

world-ocean.ru /

Зарплата в Калининграде не позволяет покрывать даже минимальные потребности, говорит местная жительница Валентина Ю. По ее мнению, уровень доходов населения нужно отрегулировать на государственном уровне.

«Наша Калининградская область отделена от всей России, ценовая политика выше, чем в других регионах. Так почему у нас до сих пор не введен повышающий коэффициент на зарплаты и пенсии? Во всех торговых центрах повысились цены на продукты, свекла стоила 16 рублей, сейчас стоит 116, картофель — 99-100 рублей. Почему же наши зарплаты остаются прежними?» — спрашивает пенсионерка.

instagram.com / pr scr @incident.kld

Ее поддерживают жители региона. Они публикуют данные о выросшей стоимости продуктов и бензина в Сети, сравнивая Калининград с крупнейшими городами России, в том числе Петербургом. Разница ощутима: бензин АИ-95 в Калининграде продается по цене 51 рубль 75 копеек, а в Северной столице — по 50 рублей 55 копеек. За год цены на него значительно поднялись. Росстат фиксирует подорожание АИ-92 на 6,27%, АИ-95 — на 5,39%, АИ-98 — на 5,51%, дизельного топлива — на 5,03%. Газомоторное топливо выросло в цене больше чем на треть — на 30,01%.

kaliningrad.gks.ru / pr scr

Не менее плачевно обстоит ситуация с ценами на продукты питания. 49,99 рубля заплатит за морковь среднестатистический петербуржец, тогда как для калининградца эта цифра составит 74,3 рубля. Цена на килограмм картошки в Северной столице — 29,49 рубля, в Калининграде — 44,51 рубля.

При этом зарплата в регионе остается ниже среднероссийского уровня. Самая востребованная профессия — продавец в гипермаркете. Можно ли заработать необходимое количество денег в этой сфере услуг? На этот вопрос ФАН попыталась ответить трудящаяся в торговле местная жительница Кристина Д.

«Зарплаты в Калининграде недостойные. Тяжелый труд, а платят за это по минимуму. В среднем и мелком бизнесе — тысяч 15-17. На тебе все: и охрана, и уборка, и выставление кассы, и другие обязанности. Ты и грузчик, и кассир, и документы будешь делать. Короче, куча дел, которые даже не прописаны в твоем трудовом договоре. В супермаркетах — от 20 [тысяч]. До 30 [тысяч] дойдет, если будешь пахать практически без выходных. Спрашивают много, а платят очень мало. Важен пол...» — рассказала корреспонденту ФАН Кристина Д.

vk.com / pr scr hh.ru

Собеседница ФАН соглашается на неквалифицированный труд, но представители рабочих профессий рассказывают о несколько лучших условиях и возможностях заработка. Виктор П. уверен: в регионе можно получать до 100 тысяч рублей, правда, идти для этого нужно в самозанятые и на стабильную оплату труда не рассчитывать.

«Для рабочего нормальной зарплатой считается сумма в районе 30 тысяч, до 40 тысяч. Естественно, есть и меньше, у специалистов — побольше, но не намного, тысяч на 10-15. Это на производстве, где тружусь я. За сферу услуг не могу сказать, но у меня есть знакомые, которые работают на себя, — это ремонт квартир, сантехники, электрики. Они могут получать от 100 тысяч и даже больше, но это самозанятые. Все от них самих зависит — есть клиенты, нет», — говорит корреспонденту ФАН Виктор П.

kaliningrad.gks.ru / pr scr

Цены на товары и услуги в городе такие, что для достойной жизни может не хватить и 100 тысяч рублей, уверены калининградцы. Денис Ю. заявляет что среднестатистическая семья не сможет позволить себе каких-либо излишеств даже с этими деньгами.

«Сейчас даже зарплата в 100 тысяч на четырех человек — это только продукты, коммунальные [услуги] и бензин», — высказывает он свое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН.

kaliningrad.gks.ru / pr scr

Стабильный заработок в регионе могут обеспечить соответствующие профессиональные знания. Алексей Р. рассказал, что его жене с дипломом по специальности «Фармацевт», к примеру, предлагалась зарплата от 40 тысяч рублей. В среднем местные жители, по его мнению, зарабатывают около 30 тысяч.

«У моих знакомых совершенно разный уровень зарплаты. Смотря какие компетенции у человека, общепит и продажи — это 20-30 тысяч, а друзья в «Газпроме» зарабатывали 170-220 тысяч. Жена была фармацевтом в аптеке, платили от 40 тысяч, но думаю, что медианная зарплата в Калининграде все-таки 30 тысяч», — говорит житель Калининграда Алексей Р.

Слова горожан косвенно подтверждаются статистикой. Среднемесячная заработная плата в регионе к июню 2021 года составила 41 685 рублей. Лучше всего оплачивается деятельность в области информации и связи (61 641 рубль), финансовая и страховая (69 803 рубля), работа в области добычи полезных ископаемых (55 800 рублей), профессиональная и научная деятельность (53 006 рублей) и работа в образовании (49 310 рублей). Таковы данные Росстата.

gogov.ru / pr scr GOGOV

Понятно, что неквалифицированный труд в регионе ценится меньше, чем какой-либо другой, но не так давно на свою заработную плату пожаловались калининградские учителя. Некоторые из них сообщили о своих мизерных окладах.

Например, Любовь П., которая указала, что получает 8369 рублей. С «прочими начислениями» и проверкой тетрадей сумма ее выплат составляет 12 000 рублей. Данные появились в Сети после слов министра образования региона Светланы Трусеневой о факте фиксации дохода калининградского педагога в размере 103 тысяч рублей.

vk.com / Любовь П.

Местные жители уточняют, что в действительности заработок учителя несколько выше, но в среднем составляет не больше 25-30 тысяч рублей. Согласно их заявлениям, ставка преподавателя — 14-18 тысяч рублей, а третьекурсница главного высшего учебного заведения города, БФУ имени Канта, может заработать от 15 тысяч до 30 тысяч рублей при нагрузке 22 часа в неделю. Официальные данные выглядят более позитивно, но это, скорее, высчитанный коэффициент.

«Средняя заработная плата педагога составляет 40 тысяч рублей. При первом трудоустройстве есть единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Требование невелико — достаточно три года отработать в образовательной организации», — рассказывает министр образования Светлана Трусенева в интервью одному из местных телеканалов.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Местные жители говорят, что ради заработка в 40 тысяч педагог должен полностью лишиться свободного времени. Не останется времени даже на уборку и приготовление еды.

«Я получала эти деньги со ставкой математика в школе, доплатами молодому педагогу, заработком в сторонней организации, еще шесть часов была занята в колледже. Да, 40 тысяч, но нагрузка составляла 36 часов. Мне когда репетиторство предлагали взять, я плакать начинала, потому что дома я не готовила, не убиралась, ни о каких «посмотрю таки фильм на выходных» речи не шло. У меня работа начиналась в 8:00, а заканчивалась после 20:00. Никому не пожелаешь даже больших денег при такой педагогической нагрузке», — рассказала местная жительница Мария Л.

gogov.ru / pr scr gogov.ru

По информации сайта Gogov.ru, средняя заработная плата в Калининградской области составляет 40 777 рублей. В Ненецком автономном округе местные жители получают 102 007 рублей, в Архангельске — 58 738 рублей, Коми — 65 664 рублей, в Мурманской области — 80 190 рублей, в Пскове — 34 683, в Вологодской области — 45 702 рубля, в Ленинградской области — 52 349 рублей, в Санкт-Петербурге — 73 944 рубля. Все они относятся к Северо-Западному федеральному округу. Видно, что при сравнении с этими регионами заработок калининградцев действительно меньше. Эксперты hh.ru оказались правы.

gogov.ru / pr scr gogov.ru

Согласно федеральным данным, Калининградская область по уровню заработной платы находится на 42-м месте среди 85 регионов страны. Регион обгоняет Ярославская и Омская области, Башкирия, Самарская и Тульская области и ряд других регионов, но наименьшая зарплата на сегодняшний день зарегистрирована в Чечне. Ее среднее значение составляет 30 168 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что заработная плата бортпроводников авиакомпании «Аэрофлот» увеличится вдвое. С 1 сентября 2021 года они будут получать от 100 до 150 тысяч рублей.