Четырнадцатилетний школьник вышел из дома и пропал без вести в Калининграде

Калининград, 22 августа. В городе пропал четырнадцатилетний Руслан Дяк. Ребенок вышел из дома по улице Фермора и пропал. Об этом сообщают в региональном УМВД.

«До настоящего времени его местонахождение не установлено», — рассказала представитель поискового объединения добровольцев «Запад» Екатерина Преснякова корреспонденту ФАН.

Калининградец ростом 175 сантиметров был одет в черный спортивный костюм фирмы Nike и кроссовки такого же цвета. На голове носил капюшон, имел коротко стриженные волосы.

«Сейчас поиски продолжаются, к нам сведений о Руслане пока не поступало», — добавила Екатерина Преснякова.

В УМВД уточнили, что раньше подросток уже уходил из дома. Ищут не в первый раз и очень просят передать всю имеющуюся информацию Руслане в ведомство.

Ранее ФАН сообщал, что после ссоры с отцом в Калининграде пропал подросток. Об этом информировали в региональном УМВД.