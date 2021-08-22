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Четырнадцатилетний школьник вышел из дома и пропал без вести в Калининграде
Происшествия
Четырнадцатилетний школьник вышел из дома и пропал без вести в Калининграде
gmail.com  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 22 августа. В городе пропал четырнадцатилетний Руслан Дяк. Ребенок вышел из дома по улице Фермора и пропал. Об этом сообщают в региональном УМВД.

«До настоящего времени его местонахождение не установлено»,  — рассказала представитель поискового объединения добровольцев «Запад» Екатерина Преснякова корреспонденту ФАН. 

Калининградец ростом 175 сантиметров был одет в черный спортивный костюм фирмы Nike и кроссовки такого же цвета. На голове носил капюшон, имел коротко стриженные волосы. 

«Сейчас поиски продолжаются, к нам сведений о Руслане пока не поступало», — добавила Екатерина Преснякова. 

В УМВД уточнили, что раньше подросток уже уходил из дома. Ищут не в первый раз и очень просят передать всю имеющуюся информацию Руслане в ведомство. 

Ранее ФАН сообщал, что после ссоры с отцом в Калининграде пропал подросток. Об этом информировали в региональном УМВД.

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