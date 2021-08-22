Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде

Калининград, 22 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование по делу о травмировании несовершеннолетнего на железнодорожных путях в Калининграде.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура объявила о начале проверки после получения подростком травм на железнодорожных путях направления Калининград — Северный — Чкаловск. По предварительным данным, все произошло 21 августа. Парень 17 лет был госпитализирован после того, как его сбила электричка.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В ходе расследования будут проверены все обстоятельства, наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, после чего приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что электричка сбила ребенка в калининградском микрорайоне Сельма.