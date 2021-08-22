Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 11:30
11:30
Весь мир
Власти Ливана планируют отказаться от субсидий на закупку топлива
11:29
Политика
Глава МИД Турции присоединится к саммиту «Крымской платформы»
11:28
Происшествия
Еще один природный пожар зафиксировали в Якутии
11:26
Шоу-бизнес
Певица Asti пожаловалась на легкую славу TikTok-блогеров
11:19
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 20 564 человека
11:16
Происшествия
ФАН выяснил предварительную причину падения мотопараплана в Ивановской области
11:14
Политика
Киевский филолог призвал проявить культурный героизм русских на Украине
11:10
Происшествия
Правоохранители задержали солиста группы «Пошлая Молли»
11:06
Политика
Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны
Все новости

Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:22
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде
Nation News  /  Наталья Агеенко

Калининград, 22 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование по делу о травмировании несовершеннолетнего на железнодорожных путях в Калининграде.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура объявила о начале проверки после получения подростком травм на железнодорожных путях направления Калининград — Северный — Чкаловск. По предварительным данным, все произошло 21 августа. Парень 17 лет был госпитализирован после того, как его сбила электричка.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В ходе расследования будут проверены все обстоятельства, наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, после чего приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что электричка сбила ребенка в калининградском микрорайоне Сельма.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде
калининград подросток электричка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru