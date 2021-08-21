Новый TikTok-тренд: подростки Калининграда сбрасывают самокаты на головы прохожим

Калининград, 21 августа. Местные жители сообщают о новом подростковом TikTok-тренде. Несовершеннолетние сбрасывают с крыш и балконов самокаты, а потом снимают это на видео.

«Интересно, а полезные тренды будут?» — спрашивают калининградцы.

instagram.com / pr scr @netipichniy_kaliningrad

Виталий В. рассказал корреспонденту ФАН, что боится ходить по дворам родного города. Он считает, что школьники должны готовиться к новому учебному году, а не хулиганить.

«Все беды от безделья! Мне 60 лет, упадет такая железяка на голову, и что потом?» — жалуется он.

Ранее ФАН сообщал, что подростки из Калининграда проверяют бдительность водителей и ложатся под колеса машин. Ради видео они рискуют своими жизнями.