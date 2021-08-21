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Жители Калининграда сообщили о массовой гибели рыбы в сквере на Литовском валу

Происшествия
Жители Калининграда сообщили о массовой гибели рыбы в сквере на Литовском валу
instagram.com  /  pr scr @incident.kld

Калининград, 21 августа. Местные жители сообщили о массовой гибели рыбы в одном из водоемов региона. Речь идет о заболоченной местности в благоустроенной сквере на Литовском валу, сообщается в одном из популярных пабликов. 

«На ручье на Литовском валу весь отсек заполнен дохлой рыбой. Отсек до шлюза. Все усеяно такими вот островками рыбы», — говорят калининградцы. 

Не так давно о ситуации высказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Ему регулярно направляют сообщения о море рыбы и уток в Instagram. 

«Давайте уже рассказывать о том, как замечательно жители, которые имеют дома вдоль рек, туда все и сбрасывают. Такая ситуация у нас в районе Сельмы. Приток, который впадает в Верхнее озеро. Потом все пишут, чтобы я спас мертвых уточек, и это притом, что полгорода ходит туда, как к себе в санузел. Почему до сих пор не затампонированы выпуски, которые осуществляются из частных домов? Там поселочек такой. Особняки за десятки миллионов рублей построены. У них нет денег на септики?» — говорит глава Калининградской области Антон Алиханов.  

Ранее ФАН сообщал, что в озерах Саратовской области массово погибает рыба. Жители рассказывают, что умываются трупной водой. 

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Все новости / Происшествия / Жители Калининграда сообщили о массовой гибели рыбы в сквере на Литовском валу
россия калининград рыба калининградская область алиханов
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