Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 17:13
17:12
Общество
Станции МЦД Аминьевская и Минская откроются в Москве до конца 2021 года
17:12
Общество
Фото памятника на могилу Армена Джигарханяна опубликовали в Сети
17:11
Политика
Китайские журналисты выяснили, почему Путин дважды подарил цветы Меркель
17:11
Армия
Захарова назвала странным отказ Испании пустить корабли ВМФ России в порт Сеуты
17:09
Армия
В NI назвали главное оружие Китая и России против ВМС США
17:09
Общество
Корм для бездомных животных Кисловодска собрали в рамках проекта «Преданное сердце»
17:07
Общество
«Круто порыбачил»: тунца весом 30 килограммов поймал рыбак на юге Приморья
17:06
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане
17:03
Происшествия
Пожилая жительница Омска стала жертвой массового ДТП на Черлакском тракте
17:00
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину заподозрили в беременности
Все новости

Электричка сбила ребенка в калининградском микрорайоне Сельма
Происшествия
Электричка сбила ребенка в калининградском микрорайоне Сельма
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Калининград, 21 августа. Электричка сбила человека в микрорайоне Сельма. Об этом корреспонденту ФАН сообщил руководитель пресс-службы регионального МЧС Алексей Баранов. 

«Пострадавшего наши спасатели помогли передать скорой помощи. Он доставлен в медицинское учреждение», — рассказал представитель ведомства ФАН. 

Присутствовавшие на месте очевидцы утверждают, что это был ребенок. Информация также опубликовала в одном из местных популярных пабликов. Состав следовал из Светлогорска. Все произошло около двух часов дня по местному времени.

Ранее ФАН сообщал, что школьница выпала из окна многоэтажки в Калининграде. Подробности произошедшего устанавливаются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Электричка сбила ребенка в калининградском микрорайоне Сельма
россия калининград калининградская область электричка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru