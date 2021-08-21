Электричка сбила ребенка в калининградском микрорайоне Сельма

Калининград, 21 августа. Электричка сбила человека в микрорайоне Сельма. Об этом корреспонденту ФАН сообщил руководитель пресс-службы регионального МЧС Алексей Баранов.

«Пострадавшего наши спасатели помогли передать скорой помощи. Он доставлен в медицинское учреждение», — рассказал представитель ведомства ФАН.

Присутствовавшие на месте очевидцы утверждают, что это был ребенок. Информация также опубликовала в одном из местных популярных пабликов. Состав следовал из Светлогорска. Все произошло около двух часов дня по местному времени.

Ранее ФАН сообщал, что школьница выпала из окна многоэтажки в Калининграде. Подробности произошедшего устанавливаются.