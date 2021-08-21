Историк Васильев посетил колесо обозрения калининградского королевского курорта Кранц

Калининград, 21 августа. Историк моды Александр Васильев прокатился на колесе обозрения морского королевского курорта Кранц. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Новая стрижка и новые ощущения! Впервые за много лет прокатился на колесе обозрения. Это колесо, названное «Глаз Балтики», установили этим летом на набережной Зеленоградска (бывшего Кранца), чудесного курортного городка в Калининградской области», — рассказал известный телеведущий в Сети.

instagram.com / Pr Scr @alexandre_vassiliev

Стоимость катания не так давно повысили до 500 рублей. Местные жители считают подобное положение вещей крайне несправедливым.

«Скоро развлечения Калининграда и области будут доступны только звездам и туристам из Москвы! За что такие деньги? Оно же двигается полупустое! Ну и что, что месяц постояло», — высказал свое мнение Василий Ф. в разговоре с корреспондентом ФАН.

Колесо обозрения какое-то время не работало из-за пандемии коронавируса. Владельцы туристического бизнеса решили «отбить» убытки, которые повлек за собой простой.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцев возмутила цена катания на новом колесе обозрения у морского побережья. Тогда она составляла 400 рублей.