Школьница выпала из окна многоэтажки в Калининграде

Калининград, 21 августа. Девочка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом ФАН сообщили в СУ СК России региона.

«По факту произошедшего проводится проверка», — рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко корреспонденту ФАН.

Все произошло около 20:30 в пятницу вечером, пояснил анонимный источник в правоохранительных органах. Дополнительную информацию следователи предоставить отказались. На место приехала скорая помощь, но врачи успели только констатировать смерть ребенка. Погибшей было 14 лет. Она обучалась в школе

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде трагически погиб пенсионер. Ему было 79-лет лет.