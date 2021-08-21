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Школьница выпала из окна многоэтажки в Калининграде

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:28
Происшествия
Школьница выпала из окна многоэтажки в Калининграде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининград, 21 августа. Девочка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом ФАН сообщили в СУ СК России региона. 

«По факту произошедшего проводится проверка», — рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко корреспонденту ФАН. 

Все произошло около 20:30 в пятницу вечером, пояснил анонимный источник в правоохранительных органах. Дополнительную информацию следователи предоставить отказались. На место приехала скорая помощь, но врачи успели только констатировать смерть ребенка. Погибшей было 14 лет. Она обучалась в школе

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде трагически погиб пенсионер. Ему было 79-лет лет. 

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