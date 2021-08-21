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Тело человека обнаружили прохожие на улице Судостроительной в Калининграде

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:26
Происшествия
Тело человека обнаружили прохожие на улице Судостроительной в Калининграде
telegram.com  /  Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области

Калининград, 21 августа. Прохожие обнаружили тело человека на улице Судостроительной. Об этом корреспонденту ФАН сообщила пресс-секретарь СУ СК России региона Наталья Гацко. 

Лежащего на асфальте пенсионера местные жители увидели в пятницу днем. Личность погибшего уже установлена, им оказался мужчина 79 лет. Проводится доследственная проверка. 

«Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. На теле потерпевшего обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты», — рассказали ФАН. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по результатам предварительного расследования. 

Ранее ФАН сообщал, что в результате падений с высоты в Калининградской области погибло два человека. Молодя девушка разбилась на улице Киевской, еще одно происшествие было зарегистрировано на Аксакова. 

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россия калининград следственный комитет калининградская область падение с высоты
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