Тело человека обнаружили прохожие на улице Судостроительной в Калининграде

Калининград, 21 августа. Прохожие обнаружили тело человека на улице Судостроительной. Об этом корреспонденту ФАН сообщила пресс-секретарь СУ СК России региона Наталья Гацко.

Лежащего на асфальте пенсионера местные жители увидели в пятницу днем. Личность погибшего уже установлена, им оказался мужчина 79 лет. Проводится доследственная проверка.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. На теле потерпевшего обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты», — рассказали ФАН.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по результатам предварительного расследования.

Ранее ФАН сообщал, что в результате падений с высоты в Калининградской области погибло два человека. Молодя девушка разбилась на улице Киевской, еще одно происшествие было зарегистрировано на Аксакова.