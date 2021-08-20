Жителя Калининградской области осудили за самовольную добычу янтаря

Калининград, 20 августа. Суд назначил 44-летнему жителю Гурьевского района 280 часов исправительных работ, а также штраф в размере 200 тыс рублей. Мужчина признан виновным в самовольной добыче янтаря.

По данным следствия, обвиняемый в ноябре прошлого года производил самовольную добычу драгоценных камней возле одного из поселков Зеленоградского района. Для извлечения янтаря мужчина использовал штыковую лопату, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

В ходе судебного следствия мужчина признал свою вину. Изъятый янтарь передан в доход государства.

Кроме того, осужденный уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Суд в 2018 году назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей.

На днях стало известно, что депутату из Алтайского края грозит до пяти лет колонии за незаконную добычу рыбы.