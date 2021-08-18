Кондуктор из Калининграда угрожала высадить пассажира из автобуса за распитие воды

Калининград, 18 августа. Кондуктор чуть не высадила пассажиров из автобуса за то, что они открыли бутылку воды. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов.

«Зашли в автобус. Даже за проезд не успели заплатить! Кондуктор начала кричать, что остановит транспорт, потому что пить воду нельзя. Почему? У нас была обычная бутылка с закручивающейся крышкой. Что это за правила?! А вдруг мне плохо было?» — пишет она.

instagram.com / pr scr @incident.kld

Девушка обратилась на сайт компании-перевозчика, но ответа не дождалась. Ситуация не оставила равнодушными местных жителей. Они дали комментарии ФАН.

«Воду в автобусах пить можно и нужно, особенно в жару и при отсутствии кондиционера! Сейчас много неадекватных на этих должностях. Каждая кухарка хочет свою власть показать, а это смешно и нелепо», — высказалась о ситуации Надежда Ж. «Им дали власть заставлять натягивать маски, так они властелинами себя почувствовали!» — возмутилась Василина С.

Калининградцы боятся, что скоро в автобусе будет запрещено оказывать помощь людям с сахарным диабетом. Некоторые уверены, что мотивов и законных оснований для подобных запретов у кондуктора не было.

«Люди не сошли с ума, не пытайтесь их понять. Синдром вахтера у человека», — говорит Анжела В.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде кондуктор и пассажир подрались из-за льгот на проезд. Видео с записью конфликта попало в Сеть.