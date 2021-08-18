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Кондуктор из Калининграда угрожала высадить пассажира из автобуса за распитие воды
Общество
Кондуктор из Калининграда угрожала высадить пассажира из автобуса за распитие воды
rjob.ru  / 

Калининград, 18 августа. Кондуктор чуть не высадила пассажиров из автобуса за то, что они открыли бутылку воды. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов.

«Зашли в автобус. Даже за проезд не успели заплатить! Кондуктор начала кричать, что остановит транспорт, потому что пить воду нельзя. Почему? У нас была обычная бутылка с закручивающейся крышкой. Что это за правила?! А вдруг мне плохо было?» — пишет она. 

Кондуктор из Калининграда угрожала высадить пассажира из автобуса за питье воды
instagram.com  / pr scr @incident.kld

Девушка обратилась на сайт компании-перевозчика, но ответа не дождалась. Ситуация не оставила равнодушными местных жителей. Они дали комментарии ФАН

«Воду в автобусах пить можно и нужно, особенно в жару и при отсутствии кондиционера! Сейчас много неадекватных на этих должностях. Каждая кухарка хочет свою власть показать, а это смешно и нелепо», — высказалась о ситуации Надежда Ж. 

«Им дали власть заставлять натягивать маски, так они властелинами себя почувствовали!» — возмутилась Василина С. 

Калининградцы боятся, что скоро в автобусе будет запрещено оказывать помощь людям с сахарным диабетом. Некоторые уверены, что мотивов и законных оснований для подобных запретов у кондуктора не было.

«Люди не сошли с ума, не пытайтесь их понять. Синдром вахтера у человека», — говорит Анжела В. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде кондуктор и пассажир подрались из-за льгот на проезд. Видео с записью конфликта попало в Сеть. 

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