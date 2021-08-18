Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 20:06
20:06
Происшествия
Мотоциклист без прав устроил смертельное ДТП в Ивановской области
20:04
Спорт
Российский форвард Игнатьев может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии
20:00
Общество
Скончался французский актер Тьерри Лиагр
20:00
Видео
То ли глина, то ли блин: москвичи отреагировали на скульптуру на Болотной набережной
19:59
Происшествия
Полицейские вымогали взятку у укравшей деньги женщины в Адыгее
19:58
Общество
Москвичей предупредили о второй волне ливней и гроз в ночь на 19 августа
19:55
Общество
Калининградец встретил удода в морском поселке Янтарный под Калининградом
19:54
Экономика
Глава Минпромторга России принял участие в онлайн-встрече министров БРИКС
19:54
Происшествия
В Волгограде водитель авто сбил отца с ребенком на самокате и скрылся
19:53
Происшествия
Двое взрослых и восьмилетний ребенок утонули во время купания в Удмуртии
Все новости

Калининградцы возмущены стоянками самокатов в пешеходных зонах
Общество
Калининградцы возмущены стоянками самокатов в пешеходных зонах
instagram.com  /  pr scr @incident.kld

Калининград, 18 августа. Местные жители возмущены обилием самокатов на пешеходных зонах города. Любители электротранспорта не только ездят среди мирно следующих по своим делам людей, причиняя горожанам беспокойство, но и создают импровизированные парковки на тротуарах.

«У нас есть пешеходы и пешеходные дорожки?! Все самокатам, машинам и велосипедам, а нам, похоже, нужно ходить по проезжей части, лавируя между техникой», — сказала корреспонденту ФАН Ирина Г.

«С появлением электросамокатов движение по тротуарам больше похоже на русскую рулетку. Живой и здоровый вернешься домой, если повезет», — сообщает ФАН Владимир В. 

Калининградцы возмущены стоянками самокатов в пешеходных зонах
facebook.com  / Иван И.

Горожане предполагают, что развитие проката самокатов — чей-то выгодный бизнес, и считают это причиной вседозволенности фирм-владельцев электротранспорта. Местные жители не понимают, почему во внимание не принимаются их интересы, ведь развитие туристической инфраструктуры не должно мешать устроенной жизни калининградцев.

Ранее ФАН сообщал, что пермяк попал в реанимацию после взрыва самоката в квартире. Сейчас он на аппарате ИВЛ. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Калининградцы возмущены стоянками самокатов в пешеходных зонах
россия калининград калининградская область самокаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru