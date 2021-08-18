Калининградцы возмущены стоянками самокатов в пешеходных зонах

Калининград, 18 августа. Местные жители возмущены обилием самокатов на пешеходных зонах города. Любители электротранспорта не только ездят среди мирно следующих по своим делам людей, причиняя горожанам беспокойство, но и создают импровизированные парковки на тротуарах.

«У нас есть пешеходы и пешеходные дорожки?! Все самокатам, машинам и велосипедам, а нам, похоже, нужно ходить по проезжей части, лавируя между техникой», — сказала корреспонденту ФАН Ирина Г. «С появлением электросамокатов движение по тротуарам больше похоже на русскую рулетку. Живой и здоровый вернешься домой, если повезет», — сообщает ФАН Владимир В.

facebook.com / Иван И.

Горожане предполагают, что развитие проката самокатов — чей-то выгодный бизнес, и считают это причиной вседозволенности фирм-владельцев электротранспорта. Местные жители не понимают, почему во внимание не принимаются их интересы, ведь развитие туристической инфраструктуры не должно мешать устроенной жизни калининградцев.

Ранее ФАН сообщал, что пермяк попал в реанимацию после взрыва самоката в квартире. Сейчас он на аппарате ИВЛ.