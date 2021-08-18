Калининградцев возмутила выходка Королевой, забравшейся на памятник «Борющиеся зубры»

Калининград, 18 августа. Эстрадная певица Наташа Королева забралась на памятник «Борющиеся зубры» и возмутила местных жителей. Видео «перформанса» она опубликовала в своем Instagram со словами о том, что такова местная традиция. На записи ей помогают вставшие на четвереньки мужчины.

«Хорошо, что хоть не залезла на памятник Канту. И на том спасибо», — сказал корреспонденту ФАН Петр Ш. «Август Гуаль перевернулся в гробу», — заявил ФАН калининградец Евгений Х.

Калининградцы пожелали артистке поскорее покинуть город и возмутились, что звезде в регионе все позволено. Некоторые вспомнили о том, что у памятника установлены камеры и на Пасху, например, хулиганов около него ловят.

«Существует традиция красить быкам тестикулы в честь православного торжества. Она всех смешит, но подобное квалифицируется как хулиганство. А здесь что?!» — возмутилась Инна Б. в разговоре с корреспондентом ФАН.

ФАН стало известно, что Наташа Королева взобралась на памятник в рамках съемки проекта для телеканала «Муз-ТВ», но выкладывая видео, она не объяснила мотивы своего поступка. Действия звезды оценил глава Службы госохраны памятников в Калининграде Евгений Маслов.

«Если будут какие-то оскорбительные действия, повреждения объекта, то можно притягивать к статье Уголовного кодекса «Вандализм», — сообщил он.

По его мнению, поступок Королевой говорит о дефиците культуры и воспитания. Он считает подобные действия аморальными. В УМВД ситуацию пообещали прокомментировать позднее.

Ранее ФАН сообщал, что Наташа Королева посетила королевский курорт «Раушен» в Калининградской области. Она опубликовала фото с пляжа.