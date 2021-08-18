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Пенсионер из Калининграда 26 раз ударил соседа по голове и утопил его в реке

Происшествия
Пенсионер из Калининграда 26 раз ударил соседа по голове и утопил его в реке
telegram.com  /  Пресс-служба CУ СК России по Калининградской области

Калининград, 18 августа. Местный житель нанес 61-летнему соседу не менее 26 ударов твердым тупым предметом в область головы, конечностей и грудной клетки. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области. Там завершено расследование в отношении не судимого ранее пенсионера. Он обвиняется в убийстве.

«Далее, как полагает следствие, после убийства, обвиняемый, с целью скрыть совершенное преступление, в багажнике личного автомобиля перевез тело соседа к мосту через реку Удельная в районе поселка Юдино Озерского района и сбросил в воду», — рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко

Об этом корреспонденту ФАН сообщала и дочь погибшего Наталья К. С заявлением в правоохранительные органы обратилась ее мать. Женщины рассказывают, что 69-летний пенсионер занимался продажей водки. Их родственник пошел к нему прикупить бутылку крепкого алкогольного напитка в честь своего дня рождения. 

«Следователями регионального управления СКР в автомобиле обвиняемого в ходе неотложных следственных действий были обнаружены пятна крови. Мужчина был вынужден сознаться в содеянном и указать место сокрытия тела убитого им», — сообщают в Следственном комитете. 

Родственники погибшего рассказывают, что впоследствии преступник отказался от признательных показаний и нанял адвоката. Они боялись, что справедливость не восторжествует, и он останется безнаказанным.

«Вину в совершении указанного преступления мужчина признал частично, пояснив, что сосед в ходе застолья повел себя агрессивно, напал на него с молотком, а он, защищая свою жизнь, выхватил молоток и в ответ нанес тому по голове несколько ударов. Вместе с тем, указанная версия, выдвинутая обвиняемым, самым тщательным образом проверена следствием и опровергнута, в том числе, заключениями судебно-медицинских и иных экспертиз, показаниями экспертов, свидетелей, протоколами других следственных действий», — рассказывают в Следственном комитете Калининградской области. 

Преступник не уйдет от ответственности. Под стражу он был заключен еще на стадии предварительного следствия. Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу, обвинительное заключение утвердил прокурор Озерского района региона. 

Ранее ФАН сообщал, что рабочего насмерть придавило автокраном в Калининградской области. Он контролировал строительные работы на вверенном ему на объекте.

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Все новости / Происшествия / Пенсионер из Калининграда 26 раз ударил соседа по голове и утопил его в реке
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