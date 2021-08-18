Рабочего насмерть придавило автокраном в Калининградской области

Калининград, 18 августа. В поселке Илюшино Нестеровского района погиб рабочий. Следственный комитет в Черняховске организовал проверку, о чем стало известно ФАН.

«Автокран одной из строительных компаний в поселке перемещал бетонные плиты. 62-летний управляющий контролировал процесс и попал под него. Водитель совершал наезд на человека, последний получил смертельные травмы», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

Оперативники осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выполняется комплекс проверочных следственных мероприятий.

Ранее ФАН сообщал, что четверо мужчин утонули в из-за отбойного течения в Калининградской области. Многие спасали своих детей.