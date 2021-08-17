Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 22:44
22:41
Политика
Генерал ВС США Ванхерк назвал Россию основной военной угрозой
22:36
Политика
Салливан: США не ожидали такого стремительного захвата Афганистана талибами
22:29
Происшествия
Королевские ВВС подняли в воздух авиацию для перехвата бомбардировщика Су-24
22:25
Политика
Вашингтон может ввести санкции в связи с обстановкой в Афганистане
22:15
Политика
Советнику Порошенко Елисееву приглянулась военная тактика талибов
22:14
Происшествия
Сирийский военнослужащий стал жертвой артобстрела в Алеппо
22:11
Происшествия
Московский суд взял под арест кассира банка
21:51
Общество
Калининградец подрался с не включившим фары по его просьбе автомобилистом
21:50
Политика
Шахназаров: Властям пора отреагировать на «расстрельные списки» Шульман
21:48
Общество
Наломали дров: пять районов Нижегородской области оставили без тепла до 2025 года
Все новости

Калининградец подрался с не включившим фары по его просьбе автомобилистом
Общество
Калининградец подрался с не включившим фары по его просьбе автомобилистом
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Калининград, 17 августа. Местные жители решили выяснить отношения и подрались. Горожанин сделал замечание двигавшемуся по проезжей части автомобилисту, потребовав от него включить фары, а когда тот сообщал, что сам знает, как ему лучше поступать, набросился на него с кулаками. Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети. 

Агрессию калининградец проявил сразу. Он покинул свою машину, размахивал руками и бил стоящего рядом с ним местного жителя. 

«Я тебя попросил фары включить! Ты что, перепутал?» — кричал он. 

Калининградец оказался прижатым к земле. Оппонент держал его за руки, не отпуская. Пересилить противника он так и не смог. Ситуацию ФАН прокомментировал местный житель Александр В. 

«Не понимаю людей, которые поддаются эмоциям на дороге. Это участок повышенной опасности, какие ссоры, какие драки?» — сказал он. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде Росгвардия отработала стрельбу в условиях ограниченной видимости. Задача осложнялась специально созданной дымовой завесой. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Калининградец подрался с не включившим фары по его просьбе автомобилистом
россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru