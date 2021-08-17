Калининградец подрался с не включившим фары по его просьбе автомобилистом

Калининград, 17 августа. Местные жители решили выяснить отношения и подрались. Горожанин сделал замечание двигавшемуся по проезжей части автомобилисту, потребовав от него включить фары, а когда тот сообщал, что сам знает, как ему лучше поступать, набросился на него с кулаками. Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети.

Агрессию калининградец проявил сразу. Он покинул свою машину, размахивал руками и бил стоящего рядом с ним местного жителя.

«Я тебя попросил фары включить! Ты что, перепутал?» — кричал он.

Калининградец оказался прижатым к земле. Оппонент держал его за руки, не отпуская. Пересилить противника он так и не смог. Ситуацию ФАН прокомментировал местный житель Александр В.

«Не понимаю людей, которые поддаются эмоциям на дороге. Это участок повышенной опасности, какие ссоры, какие драки?» — сказал он.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде Росгвардия отработала стрельбу в условиях ограниченной видимости. Задача осложнялась специально созданной дымовой завесой.