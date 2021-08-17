Краснокнижные богомолы появились в Калининградской области

Калининград, 17 августа. На территории региона обнаружили занесенных в красную книгу богомолов. Об этом ФАН сообщили местные жители.

«Поехали заправляться в Советске, а на заправочной колонке богомол сидел, ну мы посмотрели на него. Были очень удивлены», — рассказала корреспонденту ФАН Ксения Б.

Калининградцы публикуют фотографии богомолов со всех концов города, и случай прокомментировал директор Виштынецкого экомузея Алексей Соколов. Раньше этих насекомых не наблюдалось.

«По последним данным, этот вид расширяет свой ареал на север. Он считается редким и занесен в Красные книги многих регионов в России. На территории Калининградской области найден чуть ли не впервые. По крайней мере, сотрудникам не удалось найти информацию о его обнаружении ранее», — пояснил он.

Ранее ФАН сообщал, что в Мордовии местные жители страдают от нашествия богомолов. Хищное насекомое без труда забирается в многоквартирные и частные дома.