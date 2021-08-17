Наташа Королева сравнила Калининградскую область с Малибу

Калининград, 17 августа. Популярная певица Наташа Королева отдыхает в Калининградской области. В город она приехала вместе с сыном и уже успела посетить Кафедральный собор, мастерскую хомлинов и курортный город Светлогорск. Счастливая артистка выкладывает фотографии в Instagram.

«Я в моменте! Калининград прекрасен», — рассказывает она в Сети.

instagram.com / pr scr @koroleva__star

Побережье Балтийского моря Наташа Королева сравнила с Малибу. На пляже она арендовала SUP-доску. Последние летние дни ей удалось провести, наслаждаясь солнечной погодой. В янтарном крае у нее нашлись и поклонники.

«Ух, какая вы, Наташа, яркая! Да, наш Калининград такой, приезжайте еще», — написала Марина С. «Ура, Королева в городе, бежим к ней за автографом! Само очарование», — говорит Ольга Н.

Ранее ФАН сообщал, что Тарзан показал портрет чувственной Королевой собственной кисти. Стриптизер реализует свой творческий потенциал.