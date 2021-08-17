Лавров высказался за возврат безвизовых поездок в Польшу и Литву для калининградцев

Калининград, 17 августа. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о заинтересованности России в вопросе возобновления формата малого приграничного передвижения с Польшей и пользе заключения аналогичных договоренностей с Литвой. Об этом стало известно во время его визита в Калининградскую область.

«Мы говорили сегодня с губернатором, и я считаю, что наши польские коллеги должны еще раз посмотреть на свое решение, мы бы были заинтересованы в том, чтобы они возобновили действие соглашения. А параллельно было бы правильно, чтобы литовские ваши соседи тоже согласились на такую же договоренность, от этого бы выиграли все те, кто живет в этом нашем важном регионе Европы», — сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что сейчас безвизовый режим действует между Мурманской областью и Норвегией, вспомнив, что поляки говорили о режиме малого приграничного передвижения с Калининградской областью как о достижении, упирая на важность установления новых контактов между жителями разных стран. Действие соглашения они прекратили после введения санкций.

Ситуацию ФАН прокомментировали в правительстве региона. Возобновление режима малого приграничного передвижения (МПП) пойдет на пользу всем, считают местные власти.

«Жители Калининградской области в свое время активно пользовались этим режимом, если он будет восстановлен, это пойдет только на пользу межрегиональным отношениям как в приграничных муниципалитетах региона, так и нашим польским соседям, близлежащим воеводствам», — сказал корреспонденту ФАН представитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

Ранее ФАН сообщал, что Сергей Лавров сделал заявление о контрпродуктивности навязывания Афганистану форм правления извне. По его мнению, именно это попытались сделать в США.