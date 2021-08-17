Германия хочет возобновить паромное сообщение с Калининградской областью

Калининград, 17 августа. Возобновление паромного сообщения между Россией и Германией обсуждают в регионе. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Сейчас Росморпорт заканчивает достройку двух паромов. У немецкой стороны есть интерес. Мы до пандемии посещали Шлезвиг-Гольштейн, приезжали в Любек, в Киле проводили переговоры. Они с удовольствием возобновили бы паромное сообщение между Калининградской областью и Германией. Это бы позволило в том числе обходить проблему дозволов с польской стороны», — считает Алиханов.

Паромное сообщение с Германией пытались восстановить еще в 2016 году, но переправа проработала недолго. Тогда открывалась линия Балтийск — Засниц. Сейчас же завершается строительство двух новых паромов, которые будут ходить по маршруту Балтийск — Усть-Луга, перевозя около двух миллионов тонн грузов в год. На одном можно транспортировать 80 вагонов, накатных грузов или автопоездов.

Ранее ФАН сообщал, что Польша становит «государством-изгоем» и для Европы, и для США. На эту тему высказался генерал Мирослав Ружаньский.