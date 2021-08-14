Первый в мире «выдропровод» появился в зоопарке Калининграда

Калининград, 14 августа. Сотрудники Калининградского зоопарка смонтировали первый в мире «выдропровод». Реализацией идеи занимались воспитанники технопарка «Морской Кванториум».

Уникальная конструкция позволит выдрам перебираться из воды на сушу и обратно внутри конструкции. Об этом говорится на странице учреждения в Facebook.

По словам сотрудников зоосада, выдра по кличке Карибо просто обожает укрытия, тайные лазейки и узкие тропы. Теперь осталось только дождаться реакции самой «виновницы проекта», добавили в зоопарке.

Работники Ленинградского зоопарка ранее показали на видео первые шаги детеныша альпака. Стеснительная альпака Шарлотка долгое время не отходила от своей мамы.