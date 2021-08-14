Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 21:31
21:31
Латинская Америка
Сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла ударило по Гаити
21:31
ЦАР
Транспортники ЦАР просят правительство разработать альтернативные пути доставки товаров
21:29
Шоу-бизнес
Наталия Орейро вернулась к «темному прошлому»
21:29
ЦАР
Премьер ЦАР поздравил жителей республики с Днем независимости
21:27
Шоу-бизнес
Шоумен Влад Кадони пошутил над экс-звездой «Дома-2» Сашей Черно
21:18
Шоу-бизнес
Экс-жена Павла Мамаева хочет завладеть его деньгами
21:10
Африка
Алжир собирается купить российские самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров
21:01
Ближний Восток
Возвращение без триумфа: экс-премьер Ирака Аль-Малики снова метит в правительство
20:58
Происшествия
Потолок обрушился в одном из центральных магазинов Петербурга
20:58
Африка
Алжир проигнорировал предложение Марокко помочь в тушении лесных пожаров
Все новости

Первый в мире «выдропровод» появился в зоопарке Калининграда
Общество
Первый в мире «выдропровод» появился в зоопарке Калининграда
pxhere.com

Калининград, 14 августа. Сотрудники Калининградского зоопарка смонтировали первый в мире «выдропровод». Реализацией идеи занимались воспитанники технопарка «Морской Кванториум».

Уникальная конструкция позволит выдрам перебираться из воды на сушу и обратно внутри конструкции. Об этом говорится на странице учреждения в Facebook.

По словам сотрудников зоосада, выдра по кличке Карибо просто обожает укрытия, тайные лазейки и узкие тропы. Теперь осталось только дождаться реакции самой «виновницы проекта», добавили в зоопарке.

Работники Ленинградского зоопарка ранее показали на видео первые шаги детеныша альпака. Стеснительная альпака Шарлотка долгое время не отходила от своей мамы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первый в мире «выдропровод» появился в зоопарке Калининграда
калининград зоопарк хорошие новости россии выдры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru