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Пожар с пострадавшим произошел на территории школы в Калининградской области

  /   Обновлено: 14 августа 2021 20:48
Происшествия
Пожар с пострадавшим произошел на территории школы в Калининградской области
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Калининград, 14 августа. Пламя вспыхнуло на территории школы в Зеленоградске. В пожаре пострадал рабочий. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области. 

«Хозяйственные постройки загорелись на улице Тургенева в пятницу 13 числа. Рабочего передали врачам. В тушении была задействована пожарно-спасательная часть №13. Горели сараи размером 10 на 25 метров», — рассказал представитель ведомства ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что пожар вспыхнул в двухъэтажном сооружении в Ялте. Площадь возгорания пока неизвестна, трагедия случилась в здании пищевкусовой фабрики. Данных о погибших не поступало. 

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