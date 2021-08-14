Пожар с пострадавшим произошел на территории школы в Калининградской области

Калининград, 14 августа. Пламя вспыхнуло на территории школы в Зеленоградске. В пожаре пострадал рабочий. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области.

«Хозяйственные постройки загорелись на улице Тургенева в пятницу 13 числа. Рабочего передали врачам. В тушении была задействована пожарно-спасательная часть №13. Горели сараи размером 10 на 25 метров», — рассказал представитель ведомства ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что пожар вспыхнул в двухъэтажном сооружении в Ялте. Площадь возгорания пока неизвестна, трагедия случилась в здании пищевкусовой фабрики. Данных о погибших не поступало.