Фестиваль короткометражного кино «Короче» состоится в Калининградской области

Калининград, 14 августа. Фестиваль короткометражного кино «Короче» состоится в регионе с 20 по 23 августа. Об этом сообщают в министерстве культуры и туризма Калининградской области.

«Показы лучших короткометражек со всей страны организуют в кинотеатре «Заря» и в летнем кинотеатре Центрального парка. Победителей выберет звездное жюри, в которое вошли Игорь Толстунов, Юрий Быков, Марина Александрова, Константин Бронзит, Анастасия Пальчикова и Сергей Козлов», — говорится в Instagram министерства.

Для участия в кинопросмотрах необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия korochekino.ru и предъявить на входе результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Событие организовано при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Некоторые калининградцы оказались огорчены этой новостью.

«Жаль, что о фестивале стало известно так поздно! ПЦР-тесты стоят недешево, а привиться к 20 числу я уже не успею. Очень обидно. Неужели действительно не посмотреть кино? Ведь парк — это улица», — говорит корреспонденту ФАН местная жительница.

Ранее ФАН сообщал, что Жерар Депардье приедет в Калининград на фестиваль «Балтийские дебюты». Об этом сообщала пресс-секретарь Росконцерта Татьяна Эсаулова.