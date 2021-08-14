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Фестиваль короткометражного кино «Короче» состоится в Калининградской области
Общество
Фестиваль короткометражного кино «Короче» состоится в Калининградской области
korochekino.ru  /  КорочеКино

Калининград, 14 августа. Фестиваль короткометражного кино «Короче» состоится в регионе с 20 по 23 августа. Об этом сообщают в министерстве культуры и туризма Калининградской области. 

«Показы лучших короткометражек со всей страны организуют в кинотеатре «Заря» и в летнем кинотеатре Центрального парка. Победителей выберет звездное жюри, в которое вошли Игорь Толстунов, Юрий Быков, Марина Александрова, Константин Бронзит, Анастасия Пальчикова и Сергей Козлов», — говорится в Instagram министерства. 

Для участия в кинопросмотрах необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия korochekino.ru и предъявить на входе результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Событие организовано при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Некоторые калининградцы оказались огорчены этой новостью.

«Жаль, что о фестивале стало известно так поздно! ПЦР-тесты стоят недешево, а привиться к 20 числу я уже не успею. Очень обидно. Неужели действительно не посмотреть кино? Ведь парк — это улица», — говорит корреспонденту ФАН местная жительница. 

Ранее ФАН сообщал, что Жерар Депардье приедет в Калининград на фестиваль «Балтийские дебюты». Об этом сообщала пресс-секретарь Росконцерта Татьяна Эсаулова. 

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