Пляжную зону обустроили в немецком поселке Железнодорожный под Калининградом

Калининград, 14 августа. В старинном немецком поселке Железнодорожный под Калининградом закончили благоустраивать пляжную зону. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в своем Instagram.

Для восстановления некоторых объектов на этой же территории документация еще только готовится. В их число входят очистные сооружения и местный Дом культуры.

Алиханов рассказал о планах «Фонда капитального ремонта» отремонтировать 11 зданий, процессе реконструкции городской площади, завершении восстановления дорог и других достижениях по реконструкции культурного наследия региона.

«Выдали кредит под 0% на восстановление мельницы, где по плану владельцев разместится гостиница», — пишет губернатор Антон Алиханов.

Ранее ФАН сообщал, что для туристов в Калининграде реконструируют старинный немецкий поселок Железнодорожный. Было объявлено о намерениях вложить 108 млн рублей только в ремонт домов. Чиновники ожидают, что это позволит привлечь в регион еще больше туристов.