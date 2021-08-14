Жительница Калининграда спасла и выходила тонувшую в колодце собаку

Калининград, 14 августа. Тонущую в колодце собаку спасли прохожие в одном из районов города. Животное выбилось из сил и готово было погибнуть, но ему на помощь пришла местная жительница Лариса. Она отвезла его в больницу.

«Температура пришла в норму, собака встала на лапы и поела. Завтра снова повезу ее в клинику на уколы и капельницу, но в воскресенье мне придется отпустить ее в том же районе, оставить у себя не могу», — сообщила Лариса.

vk.com / Лариса В.

Она рассказала, что собака понимает команды и выглядит очень упитанной. Предполагает, что ее хозяйка проживает неподалеку. Это оказалось правдой, животное потеряла калининградка Валерия К.

«Она выбежала из квартиры и все, я уже весь двор обегала! Без ошейника, без поводка! Не могу связаться с Ларисой, очень надеюсь, что мне вернут питомца», — рассказала корреспонденту ФАН калининградка.

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