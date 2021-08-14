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Жительница Калининграда спасла и выходила тонувшую в колодце собаку
Хорошие новости России
Жительница Калининграда спасла и выходила тонувшую в колодце собаку
vk.com  /  Лариса В.

Калининград, 14 августа. Тонущую в колодце собаку спасли прохожие в одном из районов города. Животное выбилось из сил и готово было погибнуть, но ему на помощь пришла местная жительница Лариса. Она отвезла его в больницу. 

«Температура пришла в норму, собака встала на лапы и поела. Завтра снова повезу ее в клинику на уколы и капельницу, но в воскресенье мне придется отпустить ее в том же районе, оставить у себя не могу», — сообщила Лариса. 

Жительница Калининграда спасла и выходила тонувшую в колодце собаку
vk.com  / Лариса В.

Она рассказала, что собака понимает команды и выглядит очень упитанной. Предполагает, что ее хозяйка проживает неподалеку. Это оказалось правдой, животное потеряла калининградка Валерия К. 

«Она выбежала из квартиры и все, я уже весь двор обегала! Без ошейника, без поводка! Не могу связаться с Ларисой, очень надеюсь, что мне вернут питомца», — рассказала корреспонденту ФАН калининградка. 

Ранее ФАН сообщал, что собака Женева раскрыла квартирную кражу в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело. 

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