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Падальные мухи-зеленухи атаковали Калининградскую область
Происшествия
Падальные мухи-зеленухи атаковали Калининградскую область
pixabay.com  / 

Калининград, 13 августа. Местные жители пожаловались на нашествие мух-зеленух. Неприятных насекомые облепляют подъезды одного из микрорайонов города.

«Приехала, выхожу с автобуса и просто кошмар. Этих комаров было немереное количество, дышать нечем, одни насекомые. Они залазят в нос, в ухо, в волосы! Пока мы шли, их было целое толпище. Целая куча мошкары, прямо миллион», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия М. 

Падальные мухи-зеленухи атаковали Калининградскую область
instagram.com  / Pr Scr instagram.com

Специалисты ничего сверхъестественного в таком поведении мух не наблюдают. По их словам, они просто ищут теплые места. В том, что это падальщики, они тоже сомневаются.

«Осень приближается, мухи стремятся найти себе новый дом. Возможно, в квартире или подъезде грязно. Никаких трупов в Прибрежном, насколько мы понимаем, нет. Подъезд — подходящее место для этих насекомых», — сообщила корреспонденту ФАН специалист института живых систем БФУ им. Канта города Калининграда Мария Д. 

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору средств защиты от насекомых. Это так называемые репелленты.

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