Чайки воруют носки у отдыхающих на побережье Балтийского моря

Калининград, 13 августа. Летающих воров сняли на видео жители региона. Обитающие на морском побережье чайки начали таскать носки у отдыхающих на берегу Балтийского моря. Об этом сообщили корреспонденту ФАН.

«Утепляться будет. Хорошо, что еще кроссовок не унесла», — сказала Ольга Ш.

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Пострадавшие туристы не думали о том, что их имуществу грозит опасность. Они любовались подлетевшей к ним грациозной птицей, но когда она выхватила носок из их кроссовка, не смогли сдержать смеха. Овладевшая желанной добычей чайка быстро скрылась в известном только ей направлении. Догнать ее любители морского отдыха так и не смогли.

Ранее ФАН сообщал, что тюлененок Шлиссик умилил петербуржцев умением подражать чайке. Роликом с участием всеми любимого животного поделился фонд друзей балтийской нерпы.