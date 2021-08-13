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Чайки воруют носки у отдыхающих на побережье Балтийского моря

  /   Обновлено: 13 августа 2021 21:20
Общество
Чайки воруют носки у отдыхающих на побережье Балтийского моря
Невские Новости  /  Иван Прокопчик

Калининград, 13 августа. Летающих воров сняли на видео жители региона. Обитающие на морском побережье чайки начали таскать носки у отдыхающих на берегу Балтийского моря. Об этом сообщили корреспонденту ФАН.

«Утепляться будет. Хорошо, что еще кроссовок не унесла», — сказала Ольга Ш.

Чайки воруют носки у отдыхающих на побережье Балтийского моря
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Пострадавшие туристы не думали о том, что их имуществу грозит опасность. Они любовались подлетевшей к ним грациозной птицей, но когда она выхватила носок из их кроссовка, не смогли сдержать смеха. Овладевшая желанной добычей чайка быстро скрылась в известном только ей направлении. Догнать ее любители морского отдыха так и не смогли. 

Ранее ФАН сообщал, что тюлененок Шлиссик умилил петербуржцев умением подражать чайке. Роликом с участием всеми любимого животного поделился фонд друзей балтийской нерпы.

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