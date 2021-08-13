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Антон Алиханов присвоил калининградскому Суздальскому лесу статус зеленой зоны
Общество
Антон Алиханов присвоил калининградскому Суздальскому лесу статус зеленой зоны
vk.com  /  Евгений Токарь

Калининград, 13 августа. Суздальский лес официально получил статус зеленой зоны. Об этом сообщается в Instagram губернатора Антона Алиханова. 

«Общая площадь новых озелененных территорий — 197,53 га. Данные из новой редакции генплана», — сообщил глава региона и опубликовал соответствующие фотографии. 

Антон Алиханов присвоил калининградскому Суздальскому лесу статус зеленой зоны
instagram.com  / pr scr @aaalikhanov

Жители востока области празднуют заслуженную победу. Год они сражались за то, чтобы самосевный лес у их домов не был застроен многоэтажными зданиями.

«Перевод Суздальского парка в озелененные территории общего пользования безусловно является значим событием. Это только первый этап сохранения уникальной зоны. Благодарим губернатора и ждем дальнейшей работы по сохранению Суздальского парка. Впереди решение вопроса собственности, прокуратура работает с предоставленными доказательствами незаконного ввода в эксплуатацию спортивных объектов, вопросами присвоения охранного статуса и бережного благоустройства парка», — прокомментировал ситуацию ФАН защитник Суздальского парка Евгений Токарь.

В озелененные территории был переведен и участок, находящийся по соседству с лесом. Зеленая территория была расширена администрацией города. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде пытаются застроить территорию обитания краснокнижных животных. Местные жители просили президента разобраться в этом вопросе. ФАН была опубликована серия расследований. 

 

 

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