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Житель Калининграда обманул оператора 112 ради спасения упавшего в яму сенбернара

  /   Обновлено: 13 августа 2021 17:03
Общество
Житель Калининграда обманул оператора 112 ради спасения упавшего в яму сенбернара
pixabay.com  /  InsaPictures

Калининград, 13 августа. В центр обработки вызовов системы 112 поступил звонок с просьбой о помощи. Местный житель сообщил, что упал в десятиметровую яму со своим сенбернаром.

«Он заверил специалистов, что у него кислородное голодание, но медицинская помощь не требуется. Все службы оперативно были назначены на место происшествия, но выяснилось, что в яме только собака», — сообщают ФАН в 112.   

Сам калининградец находился в безопасности. Он уточнил, что специально соврал, посчитав, что так на его вызов отреагируют оперативнее. 

«Если Вы обратились по номеру 112, сообщайте оператору только достоверную информацию и помните, что в любой ситуации вам окажут необходимую помощь», — уточняют экстренной службе.

Ранее ФАН сообщал, к чему нужно готовиться, решившись завести сенбернара. Собаки славятся своей дружелюбностью и достигают колоссальных размеров.

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