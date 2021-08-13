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Туристы вытаптывают дюны в национальном парке Куршская коса ради фото
Общество
Туристы вытаптывают дюны в национальном парке Куршская коса ради фото
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 13 августа. Местные жители пожаловались на поведение туристов в национальном парке Куршская коса. Они возмутились в одном из популярных городских пабликов. 

«Сегодня были на Высоте Эфа. Делала замечания туристам, что можно ходить только по деревянному настилу. Ответ: «Мне нужна хорошая фотография». Не среагировали даже так», — пишут они. 

По мнению калининградцев, в национальном парке не хватает патруля, а туристы, хоть и сошли с дорожки для пешеходов на пять минут, повели себя неадекватно. Жители уверены, что сделать хорошее фото на косе можно без нарушения правил, и комментируют произошедшее корреспонденту ФАН. 

«Как будто они летели из Москвы, чтобы с уважением относиться к достоянию Калининградской области. Им везде нужно потоптаться», — сказал корреспонденту ФАН Виталий С.

«Это национальное достояние ЮНЕСКО, уникальный памятник природы, его надо беречь! Люди этого не понимают. Заплатили за экскурсию и думают, что теперь им все можно», — высказался Максим В. 

На Куршской косе уверяют, что привлекают к борьбе с нарушителями все возможные силы, а также постоянно предупреждают о грозящих за прогулки по заповедным зонам нацпарка штрафы. За порядком на Высоте Эфа следят госинспекторы. 

«В национальном парке работает около 20 государственных инспекторов. Естественно, кто-то на выходном бывает, они же не могут работать без отдыха. Всю территорию проконтролировать при таком большом туристическом потоке нереально. Люди нарушают на свой страх и риск, мы много говорим и пишем о том, что за это полагается административная ответственность, штраф четыре тысячи рублей, но полностью предотвратить нарушения при таком турпотоке, как я уже сказала, нереально», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь национального парка Куршская коса Ольга Большакова. 

Зачастую задерживать туристов-нарушителей помогают посетители. Она связываются с работниками национального парка.

«Есть еще другие способы. Сейчас Куршская коса сотрудничает с аккредитованными экскурсоводами, которые активно помогают, и местные жители сигнализируют о подобных случаях. Тогда инспекторы могут оперативно приехать и успеть оштрафовать. Такие случаи в последнее время все чаще и чаще!» — говорит пресс-секретарь Ольга Большакова. 

Ранее ФАН сообщал, что к национальному парку Куршская коса выстраиваются пробки длиной в несколько километров. Очереди выстраиваются перед КПП. Водители пытаются попасть на море. 

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