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Турист из Москвы утонул в Балтийском море, спасая женщину
Происшествия
Турист из Москвы утонул в Балтийском море, спасая женщину
telegram.org  /  Пресс-служба CУ СК России по Калининградской области

Калининград, 13 августа. На «диком» пляже в районе областного города Балтийска утонул мужчина. Следственным комитетом Светлогорска организована доследственная проверка.  Место происшествия было осмотрено специалистами. На теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. 

«Погибшим оказался 54-летний житель Москвы, его личность установили. Данные предварительные таковы, что во время купания одна из отдыхающих начала тонуть. Люди выстроились в цепочку, чтобы ей помочь, и их стало уносить в море. Погибший не смог выплыть. О его родственниках ничего неизвестно, при нем был найден только паспорт», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе Следственного комитета. 

Тело отдыхающего без признаков жизни заметили в море. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что из-за отбойного течения в Калининградской области утонуло четверо мужчин. Некоторые из них пытались спасти детей, которых привезли на необорудованные пляжи.

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россия калининград калининградская область
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