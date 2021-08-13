Турист из Москвы утонул в Балтийском море, спасая женщину

Калининград, 13 августа. На «диком» пляже в районе областного города Балтийска утонул мужчина. Следственным комитетом Светлогорска организована доследственная проверка. Место происшествия было осмотрено специалистами. На теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.

«Погибшим оказался 54-летний житель Москвы, его личность установили. Данные предварительные таковы, что во время купания одна из отдыхающих начала тонуть. Люди выстроились в цепочку, чтобы ей помочь, и их стало уносить в море. Погибший не смог выплыть. О его родственниках ничего неизвестно, при нем был найден только паспорт», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе Следственного комитета.

Тело отдыхающего без признаков жизни заметили в море. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что из-за отбойного течения в Калининградской области утонуло четверо мужчин. Некоторые из них пытались спасти детей, которых привезли на необорудованные пляжи.