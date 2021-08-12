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Житель Калининградской области напал на беременную жену с топором

  /   Обновлено: 12 августа 2021 13:11
Происшествия
Житель Калининградской области напал на беременную жену с топором
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Калининград, 12 августа. Полиция Калининградской области задержала местного жителя, который напал с топором на свою беременную жену. Также дебошир угрожал расправой малолетней дочери.

Согласно данным следователей, 34-летний житель поселка Кострово Зеленоградского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение с ножом и топором на жену, которая находится на девятом месяце беременности, и травмировал ее. Женщина смогла вырваться, убежать и обратиться за помощью к соседям. В это время в доме остались трое детей. В один момент дебошир схватил нож и стал угрожать девочке убить ее.

На место прибыли бойцы специального отряда быстрого реагирования «Викинг» регионального управления Росгвардии, которые несколько часов вели с мужчиной переговоры. Затем нападавший был обезврежен и задержан. Сейчас с ним работают сотрудники регионального управления Следственного комитета.

Сообщается, что девочка не пострадала. Потерпевшей и ее детям была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

В ходе проверки было установлено, что данная семья уже попадала в поле зрения правоохранительных и надзорных органов. На данный момент ход расследования дела взят под личный контроль местной прокуратуры.

В Евпатории неизвестный мужчина с ножом в руках угрожал детям, которые гуляли у дома и на площадке рядом.

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