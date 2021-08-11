Кровля течет, лифт заклинило: в Калининградской области пожаловались на «работу» УК

Калининград, 10 августа. После ремонта крыши в поселке Васильково Калининградской области дождь остановил работу лифта в доме. На печальные последствия произошедшего пожаловалась местная жительница Ольга М.

«Вот и доказательство того, что крыша дома по адресу поселок Васильково, переулок Калининградский, дом 4, 6 подъезд по-прежнему протекает. Управляющая компания, получается, ввела правительство области в заблуждение. Кровля течет, лифт заклинило, а по акту выполненных работ все прекрасно», — рассказывает она.

Она сообщает, что после ремонта от УК «Лучший дом» не прошло и месяца. В органы власти компания предоставила акт о выполненных работах, но жители по-прежнему не могут пользоваться лифтом после дождя.

Ранее ФАН сообщал, что после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град. Стояла солнечная, жаркая погода.