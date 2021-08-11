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Жители Калининградской области пожаловались на воду цвета «Миринды» из крана
Общество
Жители Калининградской области пожаловались на воду цвета «Миринды» из крана
vk.com  /  pr scr "Подслушано Гурьевск - Новая резиденция"

Калининград, 10 августа. Жители Калининградской области пожаловались на воду цвета газировки «Миринда» в своем унитазе. Подробнее о ситуации корреспонденту ФАН рассказала Надежда С. 

«Когда мы год назад получили дома, они были подключены к новому водопроводу и такой ерунды не было. У нас была самая нормальная вода, спрашивали в других новостройках. Люди там воду использовали техническую, а мы, грубо говоря, пили воду из-под крана. И тут мы в четверг четвертого числа приходим, и у нас просто у всех краны и унитазы забиты. Такая вот красота. Мы все обалдели!» — сообщила она корреспонденту ФАН. 

По ее словам, перед тем, как это случилось, в «Водоканале» заявили о начале ремонтных работ. Надежда С. связалась со своими знакомыми и выяснила, что вода пожелтела не только у нее дома.

« «Водоканал» сначала предупредил о ремонтных работах, а потом, когда народ начал в социальных сетях кипеть и возмущаться, что у них полетела техника, они написали: «Вы можете обратиться к нам в компанию и сделать перерасчет за этот день». У соседей тоже машинки сломались, все», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница. 

В ресурсоснабжающей организации перед ней извинились со словами о незначительном загрязнении воды, но, по ее мнению, она больше наминала кисель. Жительница Гурьевска считает, что честнее было бы не присылать счет за услугу такого уровня Жилищное законодательство так действовать не позволяет, о намерении обратиться в суд она не рассказала.

Ранее ФАН сообщал, что калининградский «Водоканал» извинился за воду оранжевого цвета в квартирах горожан. По словам горожан. она стала напоминать яблочный сок. 

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