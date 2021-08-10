Жители немецкого поселка под Калининградом боятся лишиться жилья из-за ремонта крыши

Калининград, 10 августа. Жители старинного немецкого поселка Железнодорожный вынуждены выбрасывать вещи и дышать сыростью из-за ремонта кровли в своем доме. Они сообщают, что их крышу не накрыли пленкой после укладки на чердак утеплителя, имущество оказалось залитым водой из-за обильных дождей, в здании даже обвалился потолок.

«Четыре месяца крыша ненакрытая, дожди идут, и с каждым разом все больше и больше затапливает. Ситуация ухудшается! На чердаке лужи, кучи голубиного помета, все это стекает в квартиры, стоит невыносимая вонь. На прошлой неделе обвалился потолок и стены. Там теперь огромная дыра!» — жалуется местная жительница Кристина С.

Она уже подготовила обращение в прокуратуру и уточнила, что к ней дважды приезжали из страховой компании с целью оценки ущерба. Ничего не изменилось. Она боится лишиться квартиры и остаться на улице.

«Обещают каждый раз накрыть крышу, а толку ноль! В квартиру не зайти, дышать нечем, все тухнет, абсолютно все вещи надо выкидывать, даже диван», — говорит Кристина С.

Корреспондент ФАН выяснил, что на самом деле в поселке Железнодорожный проживает мать калининградки. Она рассказала, что последней уже предложили сделать там ремонт.

«Сегодня приезжали два прораба и люди со страховой. Предлагают маме сделать за счет «Фонда капитального ремонта» крышу, потолки и стены. Я буду следить за ситуацией, говорить они могут сколько угодно. Завтра уже должны кровлю делать», — рассказала она корреспонденту ФАН.

По ее словам, проблемой также заинтересовался губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Она с родственниками обратилась к нему в Instagram с жалобой.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде для туристов реконструируют старинный немецкий поселок Железнодорожный, который полностью реконструируют.