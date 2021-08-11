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Жители поселка под Калининградом не могут попасть домой из-за ставших озерами дорог
Общество
Жители поселка под Калининградом не могут попасть домой из-за ставших озерами дорог
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Калининград, 10 августа. Жители поселка Новодорожный пожаловались на затопленные дороги у своих домов. Осадки каждый раз оборачиваются для них настоящим стихийным бедствием. Чтобы оказаться в своих жилищах, они вынуждены запастись резиновой обувью.

«Наши дома построены и сданы в 2017 году. В них 75 квартир, и дорога сделана для строительства. Тротуара нет, и земля принадлежит собственнику территории вокруг наших домов. Эти участки заросли высокой травой и боярышником, в ней водятся клещи, трава не окашивается. Мы с 2019 года обращались во все инстанции, но видели только отписки, нам говорили, чтобы мы искали собственника и заставили его сделать дорогу и тротуар», — рассказала корреспонденту ФАН Валентина Ю.

Местная жительница сообщила, что на собственника жители Новодорожного вышли, но он благоустраивать территорию отказался. В администрации же считают подобные расходы излишними.

«Администрация Гурьевска и области отвечает, что это дорога собственника, а значит расходы нецелевые. Мы задаем вопрос, почему с 2017 дорога в 180 метров до сих пор не принята в муниципальную собственность, и получаем только отписки. Я в субботу отправила все письма с ответами в областную прокуратуру Калининградской области, теперь ждем их, иначе придется или с плакатами выходить, или перекрывать дорогу, чтобы на нашу проблему обратили внимание. Другого выхода мы не видим. Мы тоже хотим жить цивилизованно, и не добираться в свои квартиры в плавь», — говорит местная жительница Валентина Ю. 

Жители поселка под Калининградом не могут попасть домой из-за ставших озерами дорог
vk.com  / pr scr

Для ФАН ситуацию прокомментировал горожанин Станислав С. Он уверен, что происходящем нужно ставить в известности вышестоящие инстанции. 

«Поможет или правительство Калининграда, или президент, раз местные власти снимают с себя ответственность», — сказал он корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что полиция города задержала любителя прогулок нагишом. Он попал в объектив видеокамер жителей города Гурьевска. 

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