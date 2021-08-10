Агрессивная калининградка выгнала с детской площадки маленького ребенка и инвалида

Калининград, 10 августа. Местная жительница выгнала с детской площадки, которую считает своей личной собственностью, двухлетнего ребенка, инвалида-колясочника и сопровождающих их взрослых. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов.

Возмущенные ситуацией граждане сняли своих обидчиков на видео. Согласно их информации, семья пришла во двор на пересечении улиц Г. Димитрова и ул. Яналова. Ребенок захотел покататься на качелях, но столкнулся с агрессией сидящей неподалеку пенсионерки. Она начала их останавливать, а потом предложила семье покинуть территорию у ее дома под предлогом того, что земля, на которой расположена площадка, принадлежит лично ей. Ссылалась пенсионерка при этом на кадастровый реестр, не забыла и про сидящего рядом инвалида.

«Моей сестре-инвалиду она предложила лечиться, а не гулять по улице… Моя мама стала делать ей замечание, призывать ее к совести, но она продолжала кричать и утверждать, что сквер ее собственность, якобы дети ломают ей качели и портят имущество. Она убежала за документами, затем вернулась. Принесла нам кадастровый паспорт, размахивала им перед нами и указывала нам что это лично ее территория, говоря нам, чтобы мы убирались отсюда», — рассказывает оскорбленная местная жительница в Сети.

Калининградцы расстроились. Ребенок, по их словам, из-за случившегося даже начал плакать. Пенсионерка после завершения конфликта вернулась к своим обычным занятиям — заняла место в установленном неподалеку кресле.

«Для чего тогда нужны детские площадки ? Чтобы на них отдыхали взрослые тетки?!» — удивляется обиженная калининградка.

Она пыталась воззвать к разуму жительницы двора на Димитрова-Яналова, но та упорно продолжала утверждать, что расположенной на ее придомовой территории площадкой «чужие» пользоваться права не имеют. Соседей с детьми она заставила уйти. Ситуацию для ФАН прокомментировал юрист Глеб Подъяблонский.

«Это места общего пользования. Если эта территория действительно поставлена на кадастровый учет, если это общедомовое имущество, то, во-первых, это должно быть все огорожено, должны быть информационные таблички, плакаты, служба безопасности. Люди должны быть проинформированы о том, что это вообще какая-то частная закрытая территория. Мало ли, что она сходила за кадастровым паспортом!» — сообщил эксперт корреспонденту ФАН.

Он уверен, что в таких случаях следует вызывать сотрудников полиции и сообщать о неадекватном поведении во избежание побоев. Пенсионерка не может принимать решение за всех жителей дома.

«А что, она показала документы, по которым общедомовым собранием запрещено людям с улицы приходить и пользоваться детской площадкой? Нет. По какому праву она единолично распоряжается и устанавливает какой-то режим пользования спортивными снарядами? Далее следует уточнить, а за чей счет поставлена площадка? Если муниципалитета, то возникает очевидный вопрос. Почему имуществом, которое куплено на общие налоги, пользуются только жители данного конкретного дома?» — говорит Глеб Подъяблонский.

Многоэтажный дом — не частная огороженная забором территория. Правовой режим пользования пользования детской площадкой в Калининграде, по словам юриста, не определен, а то, что участок относится к тому или иному дому, не повод не пускать туда горожан.

Ранее ФАН сообщал, что разъяренная женщина пыталась выгнать детей-инвалидов с детских горок в Санкт-Петербурге. Произошедшее сняли на камеру сотрудники центра помощи детям-аутистам.