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Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом

  /   Обновлено: 09 августа 2021 21:08
Происшествия
Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом
vologda.sledcom.ru  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Калининград, 9 августа. Права многодетной семьи на строительство дороги к предоставленному земельному участку отстаивает областная прокуратура.

Семья обратилась в прокуратуру с жалобой на отсутствие дороги рядом с их участком. Сразу после этого надзорное ведомство провело проверку.

После нее было установлено, что земельный участок предоставили семье в собственность больше пяти лет назад, однако он до сих пор не обеспечен подъездными путями. Это обстоятельство не позволяет ее членам использовать участок под строительство дома. Чтобы улучшить жилищные условия заявителей, прокуратура обратилась в суд.

Теперь органы местного самоуправления должны будут выполнить работы по обустройству подъездной дороги к участку обратившейся в прокуратуру семьи, сообщил источник ФАН.

Также стало известно, что прокуратура проверит инцидент с разливом битума на железной дороге в Карелии.

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