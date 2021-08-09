Суд отправил в тюрьму жителя Калининградской области за угрозу убийством

Калининград, 9 августа. Суд Багратионовска Калининградской области приговорил жителя поселка Корнево к одному году тюремного заключения за угрозу убийством.

По данным следствия, мужчина находился дома в компании своей знакомой. В какой-то момент между осужденным и женщиной вспыхнул конфликт. Тогда злоумышленник схватил свою гостью за шею и стал сдавливать, высказывая угрозы об убийстве и физической расправе, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Прокуратура Багратионовского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении подозреваемого. В ходе судебного следствия мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Иркутска, который угрожал сбросить трехлетнего сына с балкона 13-го этажа.