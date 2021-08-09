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Жителя Советска приговорили к 150 часам обязательных работ за мошенничество

  /   Обновлено: 09 августа 2021 20:42
Происшествия
Жителя Советска приговорили к 150 часам обязательных работ за мошенничество
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Калининград, 9 августа. Мужчина обманул менеджера по кредитованию, чтобы не выплачивать долг. Мошенничество было раскрыто.

Суд приговорил жителя Советска, которого обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования, к 150 часам обязательных работ.

Мужчина действовал из корыстных побуждений и умышленно ввел в заблуждение менеджера организации, которая занимается оформлением потребительского займа, относительно своих намерений, платежеспособности и возможности возвращения кредитных денежных средств. При этом злоумышленник заранее знал, что он не будет погашать долг и сообщил ложные сведения о месте своей работы и уровне своих доходов.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще один житель Набережных Челнов предстанет пред судом за то, что украл у чужой семьи деньги на квартиру.

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