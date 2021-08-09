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Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
Общество
Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
https://pixabay.com  / 

Калининград, 9 августа. Искусственный интеллект применили разработчики региона с целью анализа данных зондирования земли. Теперь за всеми капитальными строениями на территории области будет следить нейронная сеть. Они попадут в зону видимости, а их владельцев обложат налогами.

Цель внедрения высоких технологий — выявление самозахватов, самостроев, вырубки деревьев, изменения и использования береговой линии. С 2019-2020 года власти инвестировали в создание пространственных данных, цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 и 3Д стерео моделей. Инициативу прокомментировала вице-премьер регионального правительства Наталья Сибирева. 

«Применение современных технологий с использованием искусственного интеллекта позволяет оперативно выявить нарушения, за счет чего значительно повысить собираемость налогов. Дополнительные поступления в бюджет — это средства, которые в последствии пойдут на строительство социальных объектов, благоустройство и другие нужды муниципалитетов», — отметила Наталья Сибирева.

Ранее ФАН сообщал, что матч за Суперкубок в Калининграде обернулся уголовными делами. Об этом сообщили в Московском районном суде. 

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