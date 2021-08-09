Калининградец украл 13 тысяч рублей из ящика для пожертвований в храме

Калининград, 9 августа. Мужчине, который взломал ящик с пожертвованиями в храме, не удалось похитить деньги прихожан.

Прокуратура Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело по факту покушения на кражу пожертвований из храма. Обвиняемым является местный житель.

Следователи установили, что злоумышленник сломал навесной замок на ящике для пожертвований в православном храме на Назаровой улице и попытался украсть 13 тыс. рублей.

Средства принадлежали религиозной организации. Однако вынести денежную сумму из помещения вор не смог, потому что его остановила прихожанка храма.

Еще один житель Набережных Челнов украл у чужой семьи деньги на квартиру.