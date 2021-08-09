Калининградец вступил в интимные отношения с 13-летней девочкой у себя в машине

Калининград, 9 августа. В отношении 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в интимных отношениях с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. Преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 134 УК РФ.

Преступление удалось выявить в ходе профилактической работы подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Неманский». Источник ФАН в СК уточнил, что девочка живет в неполной, но благополучной семье, и инициировала отношения сама.

«Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Пострадавшая калининградка действительно выглядит очень созревшей, не скажешь, что ей 13 лет. Проживала она в деревне, и о ее личной жизни начали ходить слухи», — сообщили корреспонденту ФАН.

Устанавливаются все детали произошедшего, а также обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что иностранец изнасиловал 19-летнюю калининградку у нее в гостях. Случаем занимается Следственный комитет.