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Собаке дважды прострелили голову и бросили умирать в мусорном баке в Калининграде
Происшествия
Собаке дважды прострелили голову и бросили умирать в мусорном баке в Калининграде
pixabay.com  / 

Калининград, 9 августа. В приюте для бездомных животных «Славянское» сообщили о найденной в мусорном баке собаке с простреленной головой. Животное пострадало в городе Нестерове Калининградской области. 

«В собаку, предположительно, стреляли в упор дважды, в район основания черепа. Пес жив, находится в нашей клинике, пол ночи его стабилизировали, удаляли личинок мух. Тысячи их распространились по раневому каналу...» — рассказала руководитель приюта Екатерина Ублинская. 

Собаке дважды прострелили голову и бросили умирать в мусорном баке в Калининграде
instagram.com  / pr scr @slavyanskoe_priyut_kaliningrad

По ее словам, у собаки раздроблена нижняя челюсть, а также огромная дыра в затылке. Животное в тяжелом состоянии. В приюте «Славянское» готовят заявление в полицию. Калининградцы готовы сделать то же самое. 

«Кем нужно быть, чтобы сотворить такое? Сегодня собака, завтра человек. Очень страшно видеть последствия человеческой жестокости. Сегодня несу сегодня заявление», — сказала местная жительница Мария Ф. корреспонденту ФАН

После операции животное уже начало есть. Организован сбор денежных средств на лекарственные средства для него. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья. Задние лапы животного оказались полностью парализованными. 

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