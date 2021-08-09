Собаке дважды прострелили голову и бросили умирать в мусорном баке в Калининграде

Калининград, 9 августа. В приюте для бездомных животных «Славянское» сообщили о найденной в мусорном баке собаке с простреленной головой. Животное пострадало в городе Нестерове Калининградской области.

«В собаку, предположительно, стреляли в упор дважды, в район основания черепа. Пес жив, находится в нашей клинике, пол ночи его стабилизировали, удаляли личинок мух. Тысячи их распространились по раневому каналу...» — рассказала руководитель приюта Екатерина Ублинская.

instagram.com / pr scr @slavyanskoe_priyut_kaliningrad

По ее словам, у собаки раздроблена нижняя челюсть, а также огромная дыра в затылке. Животное в тяжелом состоянии. В приюте «Славянское» готовят заявление в полицию. Калининградцы готовы сделать то же самое.

«Кем нужно быть, чтобы сотворить такое? Сегодня собака, завтра человек. Очень страшно видеть последствия человеческой жестокости. Сегодня несу сегодня заявление», — сказала местная жительница Мария Ф. корреспонденту ФАН.

После операции животное уже начало есть. Организован сбор денежных средств на лекарственные средства для него.

Ранее ФАН сообщал, что калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья. Задние лапы животного оказались полностью парализованными.